Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Не без сбоев, конечно, не без проблем, так нигде не бывает, но, как уже говорил, в целом мы смогли справиться с беспрецедентным вызовом, отразить натиск этой эпидемии", - сказал он на совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Путин отметил, что в июне и в июле количество заражений коронавирусом в России постепенно сокращается: по оперативным данным, число новых выявленных случаев сейчас практически в два раза ниже, чем в период пиковых значений мая.

"Вместе с тем хочу сразу сказать: ситуация остаётся сложной, и что называется, может качнуться в любую сторону. Вот именно поэтому, кстати говоря, мы с вами и собрались. Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности и для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет", - заявил Путин.