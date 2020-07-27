Ильхам Алиев в Балакене обновлено 15:44
Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии по передаче в эксплуатацию Балакенского центра автоматического управления и контроля ОАО "Азеришыг".
Глава государства также принял участие в открытии реконструированной автомобильной дороги Балакен - Газбине - Ититала. Как сообщает АзерТАдж, в рамках мероприятия также состоялась презентация автомобильной дороги Балакен - Ханифа - Гюлюзанбине.
Президент Ильхам Алиев в Балакене ознакомился и с садоводческим хозяйством Bal meyvə. Глава государства был проинформирован о хозяйстве.
* * * 15:23
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Балакен принял участие в открытии нового здания Балакенской городской детской школы искусств на 320 ученических мест. Об этом сообщает АзерТАдж.
Глава государства был проинформирован об условиях, созданных в здании.
Президент Ильхам Алиев также принял участие в открытии Балакенского регионального центра Службы ASAN. Ильхам Алиев ознакомился с созданными в Центре условиями. Затем глава государства встретился с волонтерами ASAN.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Балакенский район.
Как сообщает АзерТАдж, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в парке культуры и отдыха имени Гейдара Алиева в центре города Балакен, возложил к нему цветы.