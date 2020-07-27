Дмитрий Рой, автор haqqin.az 15:21

Дабы снизить градус напряжения, нагнетаемый критиками Эрдогана на фоне превращения Айя-Софии в мечеть, турецкий лидер открывает древнейший православный монастырь Панагия Сумела в провинции Трабзон. Волна международной критики, обрушившаяся на президента Эрдогана и Турцию после решения восстановить статус Айя-Софии как мечети, представляла собой классический пример того, как ряд политиков, общественных и религиозных деятелей набором гнилых, ветхих и даже откровенно лживых аргументов ведут за собой толпу одураченных людей.

Не буду перечислять все те глупости, что за это время были озвучены, один истошный вопль о «втором падении Византии» чего стоит, как будто она после первого и единственного восстановилась, пусть это останется на совести тех, кто истошно, ранеными чайками их говорил. Важно другое – с грязной водой слухов, сплетен и домыслов демагоги и антитурецкие пропагандисты по традиции выплеснули и «ребенка». То есть по разным мотивам – кто намеренно, кто по некомпетентности, обостренной скудоумием – отказались прочесть тот месседж, который отправил Эрдоган «Urbi et Orbi», «Граду и Миру», которые населены людьми разных конфессий. Оно достаточно краткое и составлено предельно понятным языком, что исключает возможность его двойного толкования. Всего три тезиса: - Турция - религиозно толерантная и бережная к культурному наследию всех конфессий страна. - Именно такой подход и такую модель она намерена продвигать в остальном мире. - Анкара сделает все возможное, чтобы Айя-София стала эталонным образцом такой модели. Критики Эрдогана, на всех углах кричащие об «отказе Анкары от наследия Ататюрка», «исламизации Турции» и «господстве в турецких верхах идеологии неоосманизма», это послание читать наотрез отказались. Что умного ИМ, рафинированным, извиняюсь за выражение, интеллектуалам, «титанам мысли и исполинам духовности» может сказать турецкий президент, этот международный авантюрист с непомерными амбициями?

А между тем они не увидели очевидного, что буквально просится на язык: Айя-Софию Эрдоган и Турция сделали мощнейшим инструментом турецкой мягкой силы. Шаг не только политически значимый и эффективный, что станет ясно лишь со временем. Но и гарантирующий Айя-Софии благополучие на долгие-долгие годы – уж сохранить ее Анкара расстарается изо всех сил, судьба собора Парижской Богоматери и собора в Нанте, собора Христа Спасителя в Приштине и церкви святой Марии в Дублине, из которой ныне сделан ЛГБТ-френдли бар, ей не грозит. Но Эрдоган на этом не остановился – на днях закончились реставрационные работы в монастыре Сумела под Трабзоном (кто не был, настоятельно рекомендую), осуществлявшиеся турецкими властями. «Монастырь Сумела, история которого насчитывает около 1600 лет, будучи защищен нашими предками, достиг сегодняшнего дня. Если бы, как утверждается или подразумевается, мы являлись той нацией, которая метит в символы других вероисповеданий, на месте этого монастыря, который находится в наших руках уже пять столетий, сейчас бы уже гуляли ветра. Мы никогда не стремились разрушать, уничтожать, сносить. Напротив, мы стремились строить и возрождать. В качестве Турции, вдохновленной нашей историей и цивилизацией, мы решительны в постоянном продолжении борьбы за право, истину, справедливость и мир. Реджеп Тайип Эрдоган, Президент». Как сообщают, патриарх Константинопольский Варфоломей – вот что значит экс-офицер турецкой армии, привыкший там к порядку и субординации - уже позвонил президенту Эрдогану и выразил благодарность за проделанную в Сумеле работу и удовлетворение тем, что монастырь откроет свои двери для верующих.

А благодарить есть за что. Помимо впечатляющих красот, есть еще и древняя история. Как сообщают путеводители, «Панагия Сумела (Sumela Monastery, Монастырь Сумела, тур. Sümela Manastırı) - один из старейших православных монастырей в мире. Построен в начале 5 века. Находится в 50 км к юго-востоку от города Трабзон, рядом с городком Мачка. Является главной христианской достопримечательностью Турции и местом паломничества как православных, так и католиков». Уникальность этого места зиждется на трех китах. Во-первых, это древнейшая храмовая постройка православной веры. Во-вторых, здесь хранилась чудотворная икона Богородицы Панагия Сумела, написанная самим апостолом Лукой, который был учеником Христа и автором Евангелия от Луки (собственно, поэтому это православное место почитают и другие христианские религии). В-третьих, монастырь имеет необычное местоположение - он высечен прямо в скале и поэтому труднодоступен.