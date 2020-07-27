В России предупредили о новом типе гриппа

В Россию осенью-зимой придут новые штаммы вируса гриппа, от которых россиян еще не прививали, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

"Прогноз Всемирной организации здравоохранения в том, что вирусы гриппа к нам придут такие, от которых мы не привались ни в прошлом году, ни в предыдущие годы", - сказала она на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.

"И это еще раз подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа в этом сезоне", - заявила Попова.

Попова сообщила, что Роспотребнадзор впервые начал мониторинг и оценку заболеваемости гриппом в России летом.

"Сегодня мы уже начали мониторинг и оценку заболеваемости гриппом ОРВИ летом, чего мы не делали раньше никогда", - сказала она.

Попова призвала россиян прививаться от гриппа в связи с новыми рисками грядущего эпидсезона. Охват плановыми прививками в РФ не менее 95%, важно не снижать этот показатель, отметила она.