Нефть снова дорожает

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов 29 июля на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляла 43,7 доллара за баррель, что на 0,48 доллара (1,11%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,34 доллара (0,83%) - до 41,38 доллара за баррель.