В новой вспышке пандемии виновата молодежь?

Всемирная организация здравоохранения считает, что в новой вспышке эпидемии в Европе может быть виновата молодежь, не соблюдающая правила социального дистанцирования и стремящаяся жить прежней жизнью, сообщает BBC.

Региональный директор ВОЗ Ханс Клюге заявил в радиоэфире BBC, что власти стран мира обязаны четче заявить о своих рекомендациях.

"Все большее число стран переживает локальные вспышки и рост заболеваемости. Нам известно, что это произошло из-за того, что люди меняют свое поведение, - говорит Клюге. - Органы здравоохранения разных стран сообщают нам о том, что особенно много заражений среди молодых людей. Так что, на мой взгляд, совершенно очевидно, что мы должны еще раз подумать о том, как лучше работать с молодежью".

Клюге добавил, что как отец двух дочерей он понимает, что молодые люди "не хотят остаться без лета", но добавил: "У них есть ответственность перед собой, перед своими родителями, перед бабушками и дедушками и перед людьми, рядом с которыми они живут".