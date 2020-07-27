Зеленский гарантировал соблюдение перемирия на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Киев гарантирует соблюдение режим перемирия в Донбассе.

"Мы будем делать все, чтобы сохранить перемирие. Мы это делаем не на 99%, а на 100%", - сказал он в среду журналистам.

В то же время, отметил он, украинская сторона будет "мощно отвечать" на нарушение режима прекращения огня. "Если будет происходить какая-то серьезная атака, серьезные обстрелы, которые выходят за рамки того, о чем мы договорили, украинские солдаты будут очень мощно отвечать", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, пункт устойчивого прекращения огня - "главный в минском процессе и главный пункт не только на наших заседаниях "нормандской четверки" (Германия, Украина, Россия и Франция), это просто главный пункт, если мы хотим прекратить войну и вернуть наши территории, людей". "Без прекращения огня ничего не будет", - добавил президент.