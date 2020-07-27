Официальный Минск: «200 российских боевиков прибыли для дестабилизации»

Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны, сообщает государственное информационное агентство Беларуси БЕЛТА.

Как рассказали агентству в правоохранительных органах страны, была получена информация о прибытии на территорию Беларуси более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

«По прибытии в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района.

По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория. Сегодня ночью 32 человека силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка.

В распоряжение БЕЛТА попал список задержанных граждан Российской Федерации», - говорится в сообщении агентства.