В Германии обеспокоились ситуацией с COVID-19

Ученые Германии считают, что вакцина против COVID-19 не появится до середины будущего года.

Дойче велле пишет, что Германия считается одной из наиболее успешно справившихся с эпидемией. Однако министр здравоохранения Йенс Шпан сказал, что очень обеспокоен ситуацией последних дней, когда статистика заражаемости вновь пошла резко вверх.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших в Германии составляет почти 208 тыс. человек, умерли 9,1 тыс.