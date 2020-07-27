Хадж в особых условиях из-за пандемии
Сегодня начался хадж к святым местам ислама в Саудовской Аравии. Пандемия внесла жесткие коррективы в многолетние традиции его проведения, и впервые в истории паломничество проходит при минимальном участии паломников в условиях жесткого санитарного контроля, передает ТАСС.
В отличие от прошлых лет, когда хадж совершали до трех миллионов мусульман, включая около двух миллионов иностранцев, в этом году право выполнить одну из главных заповедей ислама получили только 10 тысяч мусульман, в том числе 30% - подданные королевства, остальные 70% - имеющие вид на жительство в стране иностранцы.
Саудовская Аравия, занимающая первое место по числу инфицированных коронавирусом в регионе, закрыла границы для въезда из-за рубежа. Все резиденты-иностранцы должны были заранее пройти регистрацию на официальном портале, на основании которой власти отбирали паломников, отдавая приоритет людям в возрасте от 20 до 50 лет без хронических заболеваний, ранее не совершавшим хадж и готовым выдержать карантинный период. Как отмечают власти, разрешения были выданы представителям 160 национальностей, проживающим в королевстве. Среди них есть и врачи, переболевшие коронавирусом.
Паломники после проведения 14-дневного карантина и с отрицательными тестами на вирус были доставлены в Мекку на специальных автобусах, которые по нормам были загружены только наполовину. Соблюдение социальной дистанции, обязательное ношение масок, регулярные замеры температуры - главные символы хаджа-2020.