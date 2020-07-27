Впервые в Азербайджане: поддерживающие бесконтактные операции банкоматы Межбанка

Бесконтактным способом при простом поднесении карты к ридеру банкомата можно будет совершать различные операции, в том числе получать информацию о текущем балансе, вносить средства на счет, а также обналичивать их.

Международный банк Азербайджана, обладающий самой обширной сетью банкоматов в стране, начал установку банкоматов нового поколения. Основным новшеством для банковского сектора Азербайджана является бесконтактная работа этих устройств.

Кроме того, новые банкоматы МБА обладают функцией NFC. Это означает, что после соединения NFC–датчика телефона с ридером банкомата клиент может совершать те же операции, что и при стандартном использовании банкомата, посредством платежной карты.

Также посредством новых банкоматов можно пополнять карточный счет. Единовременным образом на счёт могут быть зачислены около 250-300 банкнот. Помимо манатов при помощи этих банкоматов клиенты могут также вносить на свои счета средства в долларах и евро.

Новые банкоматы будут установлены в филиалах банка в столице и регионах страны, а также в густонаселенных районах и в партнерских сетях.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.