На Марсе впервые обнаружили следы озона

На Марсе впервые в истории обнаружили следы озона и диоксида углерода. Об этом сообщает официальный сайт Европейского космического агентства.

Новые газовые сигнатуры на Марсе заметил Космический газовый орбитальный аппарат ESA. На Красной планете были обнаружены следы озона и диоксида углерода, которые ранее никогда там не находили.

Специалисты ESA отмечают, что новые данные о марсианской атмосфере помогут узнать, есть ли на планете метан. Этот газ напрямую связан с геологической или биологической активностью на планете.

Метан разрушается спустя примерно 400 лет. Его обнаружение на других планетах свидетельствуют о его относительно недавнем выделении.