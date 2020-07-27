В Азербайджане выявлено 363 новых случая заражения коронавирусом, 622 пациента вылечились, восемь человек скончались. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 31 221 факт заражения коронавирусной инфекцией. 24 495 пациентов вылечились, 438 - скончались, 6 288 продолжают лечение в больницах особого режима.

За минувший период проведено 708 632 теста на коронавирус, в том числе 9817 - за прошедшие сутки.

