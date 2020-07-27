Генпрокуратура о задержании чиновников в Зардабе

Главное управление по борьбе с организованной преступностью Генпрокуратуры Азербайджана расследовало материалы по коррупционным преступлениям чиновников в Зардабском районе.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, в частности была расследована информация о том, что председатель муниципалитета села Ярмамедбагы Сахиб Халилов и бывший представитель главы района по этому селу Рахиб Халилов потребовали от гражданина 10 тысяч манатов для того, чтобы на основании поддельного договора сдать ему в аренду на 25 лет 74 гектара земли, находящейся в собственности муниципалитета.

28 июля они были задержаны в одном из кафе в Зардабском районе в момент получения взятки в 5 тысяч манатов.

По факту были возбуждены уголовные дела по статьям 311.3.3 (получение взятки) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.

Сахиб Халилов и Рахиб Халилов были задержаны в качестве подозреваемых. В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по всестороннему расследованию дела и установлению всех причастных к нему лиц.