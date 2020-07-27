В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики на основании материалов, собранных в связи с проведением органами иностранных спецслужб военных учений за пределами Азербайджана с участием граждан Азербайджанской Республики путем прививания им радикально-экстремистских религиозных идей, их привлечения под различными именами к военным операциям в зонах конфликтов на территории других государств.

Служба государственной безопасности продолжает принимать комплексные меры для выявления и предотвращения угроз интересам национальной безопасности Азербайджанской Республики, а также меры в рамках борьбы с международным терроризмом для своевременного выявления террористическо-провокационной и другой подрывной деятельности, говорится в сообщении на сайте СГБ.

В результате расследования были установлены основания для подозрения в том, что гражданин Азербайджанской Республики Шюкюров Мехди Афлатун оглу участвовал под прозвищем «Мухтар» в незаконных вооруженных формированиях, созданных для нарушения общественной безопасности и совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Мехди Шюкюров был обвинен по статьям 12.3,214-3.1 (обучение за пределами Азербайджана с целью терроризма) и 12.1,279.1 (участие в незаконных вооруженных формированиях) УК Азербайджана. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста, и он был объявлен в международный розыск.

После его перехода на территорию России было установлено место, где скрывается Мехди Шюкюров. Он был задержан и 28 июля экстрадирован в Азербайджан.

В настоящее время продолжается расследование по этому делу.