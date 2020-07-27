Названы сроки жизни коронавируса на поверхностях

«Мы провели исследование по изучению сохранения жизнедеятельности вируса на различных объектах окружающей среды, на различных поверхностях - на нержавеющей стали, на линолеуме, на стекле, на пластике, керамической плитке. И можем сегодня с уверенностью сказать, что вирус сохраняется до 48 часов. Следовательно, все наши рекомендации об обработке поверхностей крайне важно соблюдать», – приводит РИА Новости слова Поповой.

Вместе с тем, добавила она, была проведена проверка того, «как работают все возможные и доступные нам сегодня дезинфектанты химические для обработки различных поверхностей». «И было показано, что все дезинфектанты – и хлорсодержащие, и спиртосодержащие, и дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых оснований – они все активны в заявленных концентрациях. То есть вирус не столь устойчив, и правила дезинфекции, которые прописаны, позволяют от него избавиться», – подчеркнула глава Роспотребнадзора.