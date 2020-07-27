На фоне сложной ситуации с коронавирусом обе палаты итальянского парламента высказались за продление режима чрезвычайной ситуации в стране.

Продлить режим ЧС до 15 октября предложил премьер-министр Джузеппе Конте. Накануне согласие выразил сенат, а в среду — палата депутатов.

По словам Конте, возобновления карантина с 1 августа не планируется, однако останутся в силе распоряжения правительства, направленные на сдерживание эпидемии. Премьер также ответил оппозиции, которая настаивала на отмене режима ЧС. Он подчеркнул, что власти не преследуют цель «подавить свободу и инакомыслие или привести население в состояние страха».

Изначально предполагалось продлить режим до 31 октября, однако в ходе переговоров правительства с представителями партий правящей коалиции дата была изменена.