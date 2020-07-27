США выводят из Германии 12 тысяч военных

Американское военное командование приняло решение вывести из ФРГ 12 тысяч военнослужащих, заявили в Пентагоне. Согласно плану, 6,4 тысячи военных вернутся на родину, а 5,6 тысячи перебазируются в другие страны Европы, сообщает Интерфакс.

В основном американские военные разместятся в Италии и Бельгии. Также в Пентагоне заявили, что если будет достигнуто соглашение, то американских военных направят в Польшу и в страны Балтии. Глава Пентагона Марк Эспер отметил, что этот процесс начнется в ближайшие недели и будет стоить США нескольких миллионов долларов.

В начале июля президент США Дональд Трамп одобрил план вывода части американских войск из Германии. Тогда сообщалось, что из Германии будет выведено 9,5 тысячи военнослужащих США. На данный момент численность американского военного контингента в ФРГ составляет 35 тысяч военных.