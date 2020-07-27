Турция ради США «устранит вопросы» по С-400

Турция готова устранить обеспокоенность Соединенных Штатов, возникшую в связи с опасениями утечек характеристик американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, которые могут произойти из-за зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» российского производства. Об этом в ходе онлайн конференции, проводимой Turkish Heritage Organization, сообщил в Twitter глава Минобороны Республики Хулуси Акар.

Министр заявил, что Турция даже в условиях эпидемии продолжала производить критически важные компоненты для F-35 Lightning II, будучи исключенной США из программы по данным истребителям.

«Я хотел бы подчеркнуть, что в программе F-35 Турция является партнером, а не клиентом. Безопасность программы F-35 также важна для Турции. Мы технически готовы устранить вопросы со стороны США в отношении соответствия С-400 и F-35», — сказал министр.