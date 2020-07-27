Минэкологии: содержание пыли в Баку и на Апшероне превышает норму

Согласно результатам проведенного специалистами Национальной гидрометеорологической службы мониторинга установлено, что сегодня начиная с полудня концентрация пыли в воздухе в Баку и на Апшероне превышает норму. Об этом сказал заместитель руководителя Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии Васиф Алиев.

По словам Алиева, причиной этого является усиление северо-западного ветра в Баку и на Апшеронском полуострове до 23-25 м/с: «В результате образующаяся на производственных территориях пыль поднялась в верхние слои атмосферы».

В.Алиев предупредил, что в связи с метеорологическими условиями прогнозируется, что в ближайшие два дня концентрация пыли в воздухе превысит норму.