В Литве снова вводят масочный режим

Правительство Литвы восстановило отмененное в мае обязательное ношение санитарных масок. Решение об этом принято сегодня на заседании кабмина, сообщает ТАСС.

"С учетом наметившегося ухудшения ситуации с коронавирусом считаем необходимым вернуться к обязательному ношению санитарных масок", - пояснил мотивы решения временно замещающий министра здравоохранения министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

Масочный режим будет действовать для закрытых помещений в общественных местах: в торговых центрах, на транспорте, предприятиях услуг. Требование вступает в силу с 1 августа.

Национальный центр общественного здоровья Литвы ранее отмечал, что в течение последних дней зафиксирован последовательный рост заболевания: в прошлую пятницу на 100 тыс. населения было зафиксировано 3,7 случая, в понедельник - 4,9, во вторник - 5,2 случая.