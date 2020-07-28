Производство легендарного «Боинга» прекратят

Американский авиастроительный гигант Boeing объявил, что прекратит производство легендарного «горбатого» авиалайнера Boeing 747 в 2022 году.

«В свете текущей динамики и перспектив рынка мы завершим производство легендарного 747 в 2022 году», — цитирует ПРАЙМ заявление корпорации.

Первый полет Boeing 747 состоялся в 1969 году, с 1970 года он поступил в эксплуатацию. Всего было произведено более 1,5 тысячи самолетов различных модификаций. При этом, по оценкам швейцарского банка Credit Suisse за прошлый месяц, 91% Boeing 747 сейчас не летают.

Сегодня также стало известно, что чистый убыток Boeing Co. по итогам II квартала текущего года снизился на 19%, в годовом сопоставлении до $2,395 млрд.