Кредит в течение 3 дней от PASHA Bank для предпринимателей, пострадавших от пандемии

Так, процентные ставки по бизнес-кредитам на срок до 36 месяцев были снижены с 16,5% до 7,5%.

Ведущий корпоративный банк Азербайджана - PASHA Bank - совместно с Фондом развития предпринимательства начал реализацию государственной программы поддержки бизнеса. На период реализации программы бизнес-кредиты будут предлагаться предпринимателям по сниженной процентной ставке.

Предприниматели могут обращаться за получением двух типов кредита с субсидированной процентной ставкой и государственной гарантией: быстрого и традиционного типа.

Благодаря обновленному и автоматизированному процессу оценки кредитоспособности заемщика PASHA Bank стал первым банком на рынке, приступившим к выдаче быстрых кредитов на этой платформе до 200 тыс. AZN в онлайн-режиме всего за 3 рабочих дня. Кроме того, решение по кредиту принимается без открытия счета и ведения лишней документации. Для получения кредита залога не требуется.

Это прекрасная возможность преодолеть вызванные пандемией трудности в бизнесе и продолжить его благополучное развитие!

Получить подробную информацию и подать заявку на получение бизнес-кредита можно перейдя онлайн по ссылке: https://www.pashabank.az/sme_banking/az/online_business_loan_order

*В процессе выдачи кредита соблюдаются принципы “Знай Своего Клиента”.