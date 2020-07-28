Экс-премьер похитил деньги из казны… на Голливуд, яхты, отели и Пикассо за бортом недели
Бывший премьер Малайзии Наджиб Разак получил 12 лет за злоупотребление властью по делу фонда 1MDB. Следствие доказало, что из созданного Разаком суверенного фонда Малайзии похитили 4 миллиарда долларов.
Разак признан виновным по всем 7 обвинениям в первом из 5 судебных процессов, связанных со скандалом вокруг государственного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Жене Наджиба, Росмах Мансор (Rosmah Mansor), также предъявлено обвинение в отмывании денег и взяточничестве.
Адвокаты настаивают, что Наджиба ввели в заблуждение недобросовестные управляющие, а средства на его счетах были пожертвованиями от саудовской королевской семьи. Сам экс-премьер говорит, что не знает о происхождении средств.
Именно это дело стало причиной поражения правительства Наджиба на выборах еще в 2018 году. Вообще фонд, из которого были похищены деньги, создавался в 2009 году, чтобы ускорить экономическое развитие Малайзии.
Как утверждает обвинение, за 7 лет его существования представителями власти было похищено по меньшей мере 4,5 миллиарда долларов с целью финансирования голливудских фильмов, покупки отелей, яхты за 250 миллионов, ювелирных украшений и картин Пикассо.
Кстати, именно Наджиб Разак оказался одним из спонсоров номинированного на премию «Оскар» фильма Мартина Скорцезе «Волк с Уолл-Стрит».
Кроме того, в скандал оказался вовлечен и Goldman Sachs Group, «Голдман Сакс груп» — один из крупнейших в мире инвестиционных банков. Министерство юстиции США призывает Goldman Sachs признать себя виновным в участии в широкомасштабном коррупционном скандале, связанном с малазийским инвестиционным фондом 1MDB, что может повлиять на лицензию банка и возможность финансового гиганта продолжать бизнес.
Во время премьерства Наджиба Разака, именно Goldman Sachs стал главным кредитором правительства Малайзии, а 1MDB принес банку самые большие бонусы.
Незаконно было присвоено более $2,7 миллиардов, в то время как банк заработал $600 миллионов в виде сборов и доходов от трех выпусков облигаций в 2012 и 2013 годах.
Что называется, глобализация в действии: в Малайзии воруют – Уолл-стрит и Голливуд трясет.