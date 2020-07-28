Жене Наджиба, Росмах Мансор (Rosmah Mansor), также предъявлено обвинение в отмывании денег и взяточничестве.

Разак признан виновным по всем 7 обвинениям в первом из 5 судебных процессов, связанных со скандалом вокруг государственного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Бывший премьер Малайзии Наджиб Разак получил 12 лет за злоупотребление властью по делу фонда 1MDB. Следствие доказало, что из созданного Разаком суверенного фонда Малайзии похитили 4 миллиарда долларов.

Адвокаты настаивают, что Наджиба ввели в заблуждение недобросовестные управляющие, а средства на его счетах были пожертвованиями от саудовской королевской семьи. Сам экс-премьер говорит, что не знает о происхождении средств.

Именно это дело стало причиной поражения правительства Наджиба на выборах еще в 2018 году. Вообще фонд, из которого были похищены деньги, создавался в 2009 году, чтобы ускорить экономическое развитие Малайзии.

Как утверждает обвинение, за 7 лет его существования представителями власти было похищено по меньшей мере 4,5 миллиарда долларов с целью финансирования голливудских фильмов, покупки отелей, яхты за 250 миллионов, ювелирных украшений и картин Пикассо.

Кстати, именно Наджиб Разак оказался одним из спонсоров номинированного на премию «Оскар» фильма Мартина Скорцезе «Волк с Уолл-Стрит».

Кроме того, в скандал оказался вовлечен и Goldman Sachs Group, «Голдман Сакс груп» — один из крупнейших в мире инвестиционных банков. Министерство юстиции США призывает Goldman Sachs признать себя виновным в участии в широкомасштабном коррупционном скандале, связанном с малазийским инвестиционным фондом 1MDB, что может повлиять на лицензию банка и возможность финансового гиганта продолжать бизнес.

Во время премьерства Наджиба Разака, именно Goldman Sachs стал главным кредитором правительства Малайзии, а 1MDB принес банку самые большие бонусы.

Незаконно было присвоено более $2,7 миллиардов, в то время как банк заработал $600 миллионов в виде сборов и доходов от трех выпусков облигаций в 2012 и 2013 годах.

Что называется, глобализация в действии: в Малайзии воруют – Уолл-стрит и Голливуд трясет.