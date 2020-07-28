Washington Times: США готовятся к выдворению китайских дипломатов
Дипломатические распри США и Китая находятся в самом разгаре после закрытия китайского генконсульства в Хьюстоне (штат Техас).
Как пишет газета Washington Times, США не хотят останавливаться на достигнутом и готовят новые сокращения среди сотрудников дипмиссий КНР.
Уже на этой неделе Вашингтон намерен уравнять число китайских дипломатов в стране и американских дипломатов в Поднебесной.
«К 1 августа мы хотим установить взаимно соответствующие уровни (числа дипломатов) и въезда», — сказал источник газеты.
Отмечается, что власти США стремятся «снизить нагрузку на ФБР», которая слишком занята «расследованием деятельности китайских шпионов и их агентов».