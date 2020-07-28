В Турции могут ввести новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничительные меры могут ввести в Турции в связи с ростом числа случаев коронавируса в центральных и восточных районах страны, заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа, передает РИА Новости.

Как говорил Коджа накануне, число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 963, умерли 15 больных. Общее число заразившихся достигло 228 тысяч, умерших – 5645. С начала июня в стране сняли большинство ограничений, введенных из-за пандемии.

"Пик пандемии в Стамбуле и Измире прошел, но волна еще продолжается. В центральной Турции и в восточных провинциях пик еще не достигнут, число случаев коронавируса постепенно увеличивается. Если будет необходимо, могут быть приняты радикальные меры", - сказал Коджа журналистам.

Он добавил, что во время праздника Курбан-байрам, который в Турции будут отмечать с 31 июля по 3 августа, на повестке дня новых ограничений нет. Министр призвал граждан повсеместно использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.