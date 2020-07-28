Перестрелка на границе с Арменией: ранен армянский солдат
В Тавушской области Армении военнослужащий-контрактник получил огнестрельное ранение. Об этом Sputnik Армения сообщил глава администрации села Неркин Кармрагбюр Левон Аракелян.
По словам Аракеляна, раненый военнослужащий ВС Армении – 39-летний Манвел Караманян.
"Инцидент произошел ночью, военнослужащий ранен в ногу. Сейчас он находится в госпитале Берда, в операционной. Пока рано говорить о степени тяжести ранения", - сказал глава администрации села.