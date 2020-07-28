Азербайджанская армия уничтожила еще один беспилотник Армении
Вечером 29 июля подразделения вооруженных сил Армении, используя тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями подразделений Азербайджанской Армии в направлении Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Очередной БПЛА противника также был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана.