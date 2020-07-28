В Греции у десяти туристов обнаружили коронавирус

В Греции за минувшие сутки выявлено 57 новых случаев инфицирования COVID-19, десять из них обнаружены у туристов на контроле при въезде в страну, сообщила в среду национальная организация общественного здравоохранения. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 4336, передает РИА Новости.

За минувшие сутки умерших от коронавируса нет, всего в Греции от COVID-19 скончались 203 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся восемь человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 127 человек, говорится в сообщении.

По решению правительства Греции с 29 июля ношение маски стало обязательным в закрытых помещениях. Персонал и посетители обязаны носить маски в магазинах розничной торговли и различных службах госучреждений, в банках, в больницах, кабинетах врачей и диагностических центрах, в продовольственных магазинах, в парикмахерских и салонах красоты, в общественном транспорте и такси, в лифтах, на судах и в самолетах.

Штраф для нарушителей составляет 150 евро.