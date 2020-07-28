COVID-19 в Турции: выздоровевших больше заболевших за сутки
Число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 942, умерли 14 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
Днем ранее он информировал, что число выявленных случаев коронавируса увеличилось за сутки на 963, умерли 15 больных.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, Ağır Hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/mmEx47AmNJ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 29, 2020
"Сегодня выявлено 942 новых случая COVID-19, всего заразившихся - 228 924. Умерли 14 больных, всего умерших – 5659. Вылечились сегодня 996 пациентов, всего - 212 557", - написал Коджа в сети микроблогов Twitter.