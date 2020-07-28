Число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 942, умерли 14 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

Днем ранее он информировал, что число выявленных случаев коронавируса увеличилось за сутки на 963, умерли 15 больных.