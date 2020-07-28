COVID-19 в Турции: выздоровевших больше заболевших за сутки

Число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 942, умерли 14 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

Днем ранее он информировал, что число выявленных случаев коронавируса увеличилось за сутки на 963, умерли 15 больных.

"Сегодня выявлено 942 новых случая COVID-19, всего заразившихся - 228 924. Умерли 14 больных, всего умерших – 5659. Вылечились сегодня 996 пациентов, всего - 212 557", - написал Коджа в сети микроблогов Twitter.

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