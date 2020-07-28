Мадридский «Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира по итогам 2020 года. Об этом сообщается на сайте консалтинговой компании Brand Finance, пишет «Лента.ру».

Стоимость испанской команды оценивается в 1,419 миллиарда евро. Уточняется, что по сравнению с прошлым годом сумма уменьшилась на 13,8 процента. Второе место в рейтинге занял еще один клуб из Испании — «Барселона» (1,413 миллиарда), на третьей строчке находится английский «Манчестер Юнайтед» (1,314 миллиарда).

Всего в рейтинг попали 50 клубов.