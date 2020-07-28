В Баку накрыли действующий тренажерный зал фото
Бакинская полиция выявила в одном из районов столицы тренажерный зал, который вопреки требованиям особого карантинного режима продолжал работу, сообщает пресс-служба МВД.
Согласно информации, в ходе мероприятий по контролю над соблюдением карантинных правил в столице полиция Наримановского района обнаружила тренажерный зал по улице Гасана Алиева, 50, который продолжал свою работу и позволял желающим использовать оборудование. При проверке в зале были обнаружены владелец помещения и три клиента за тренировкой. Все они были задержаны и доставлены в отделение.
Нарушители карантина были оштрафованы в административном порядке.