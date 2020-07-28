Индия тайно перебросила новые истребители к границе с Китаем

Индия втайне перебросила на военную авиабазу Амбала в штате Харьяна на севере страны, располагающуюся в 400 километрах от границы с Китаем, истребители четвертого поколения Rafale, полученные в рамках контракта с Францией. Об этом в среду, 29 июля, сообщает The Independent.

Первые пять из 36 заказанных у Франции самолетов прибыли в Индию в обстановке полной секретности. Так, в четырех районах, находящихся рядом с авиабазой, временно были введены ограничительные меры, запрещающие местным жителям собираться в большие группы. Кроме того, полицейские и военные блокировали дороги близ авиабазы, также было строго запрещено производить фото- и видеосъемку. Ожидается, что оставшиеся истребители французская сторона передаст индийской до конца 2021 года.

По данным The Independent, полученные самолеты войдут в состав возрождаемой 17-й эскадрильи Военно-воздушных сил Индии «Золотые стрелы», которая в прошлом принимала участие в значимых военных конфликтах, в частности, в так называемой Каргильской войне 1999 года — пограничном вооруженном конфликте между Индией и Пакистаном. «Золотые стрелы» были расформированы в 2016-м после того, как индийской армии пришлось списать входившие в ее состав старые МиГ-21 советского производства. Теперь же Нью-Дели надеется серьезно укрепить свои ВВС на случай полномасштабной войны с Китаем. По предварительным подсчетам, индийской стороне для успешного противостояния Пекину потребуется 42 эскадрильи, каждая из которых будет включать в себя от 18 до 24 истребителей. При этом на данный момент в распоряжении страны имеется всего 31 эскадрилья, состоящая преимущественно из устаревших советских самолетов.