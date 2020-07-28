Анкара призвала ООН учитывать позицию турецкой общины Кипра

В заявлении МИД Турции говорится, что решение о продлении мандата миротворцев было в очередной раз принято без учета позиции турецкой общины Кипра.

Турция не согласна с решением СБ ООН о продлении на очередные шесть месяцев мандата Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), сообщает Anadolu.

«Игнорирование позиции турок-киприотов противоречит правилам и принципам всемирной организации. Правовые основы дислокации ВСООНК должны быть утверждены с инстанциями турецкой общины острова. Не стоит забывать, что «голубые каски» ООН находятся на Кипре лишь благодаря доброй воле Турецкой Республики Северного Кипра», - говорится в документе.

Привлекается внимание к призыву СБ ООН по сотрудничеству между общинами Кипра.

«На фоне призыва к сотрудничеству между греческой и турецкой общинами Кипра, в СБ ООН игнорировали значимость справедливого распределения ресурсов острова, что наводит на определенные мысли. Разногласия по месторождениям восточной части Средиземноморья могут быть урегулированы с призмы энергетического сотрудничества двух общин Кипра», - говорится далее в документе.

В Анкаре подчеркнули, что основной преградой на пути сотрудничества на Кипре является нежелание греческой общины Кипра признать за турками-киприотами равные права.

К сожалению, текст резолюции СБ ООН формирует основу для дальнейшего бескомпромиссного подхода к Кипрской проблематике, подчеркнули в МИД Турции.