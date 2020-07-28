В Украине рассказали о трижды заразившемся COVID-19 пациенте

Житель Тернопольской области Украины в третий раз заболел COVID-19, сообщил начальник управления здравоохранения госадминистрации региона Владимир Богайчук, передает РИА Новости.

"Есть больной, заболел уже третий раз. Мы должны понимать, что даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает нас от повторного заболевания", — цитирует чиновника местное издание "Тернополяне".

По данным Минздрава Украины, в стране зафиксировали 67 597 случаев COVID-19, скончались 1650 человек, выздоровели 37 394.