Трамп поблагодарил Москву и Эр-Рияд за сокращение добычи нефти

"Когда нефтяной рынок рухнул, я убедил Саудовскую Аравию, Россию и других сократить добычу почти на 10 млн баррелей в день, убедил ОПЕК+ и Мексику согласиться на сделку, в результате теперь у нас все нормально. Честно говоря, я хочу поблагодарить Саудовскую Аравию, я хочу поблагодарить Россию, я хочу поблагодарить Мексику", - сказал он на мероприятии в штате Техас.

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая - июля. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут действовать два года, но с августа по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.