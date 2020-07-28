Иногородние студенты, которые к учебному году вернутся в Москву и Санкт-Петербург, могут спровоцировать вторую волну коронавируса, предрекли ученые. По прогнозам СПбГУ, с 10 по 14 сентября количество заражений в столицах может вырасти на 10-15 процентов, пишет газета «Известия».

«На мой взгляд, необходимо, чтобы все иногородние студенты, приезжая, проходили обязательное тестирование или, в качестве более строгой меры — двухнедельный карантин», — заявил в беседе с изданием соруководитель рабочей группы «Технет» Национальной технологической инициативы Алексей Боровков.

Уточняется, что ожидаемая в начале осени вторая волна COVID-19 будет уже не такой массовой, как первая. Однако в группу риска попадают университетские преподаватели — большинство из них старше 65 лет.