Как пишет автор, пользующийся псевдонимом HI Sutton, можно с большой вероятностью допустить, что в сирийском Тартусе оказались дельфины, которых до сих пор тренируют возле Севастополя.

По неизвестной причине, животные пробыли на сирийской базе российского военно-морского флота всего несколько месяцев. Ограждения трудно перепутать с чем-то иным — точно такие же видны на спутниковых фотографиях в районе Мурманска и в Крыму.

Российская армия отправила специально тренированных дельфинов на военную базу в сирийском Тартусе — утверждает известный эксперт по подвоному оружию. Об этом сообщает Forbes. Он увидел их в огражденной акватории на спутниковых снимках, сдланных в 2018 году.

С их помощью российские военные не только ищут мины и водолазов-диверсантов, но и могут атаковать ныряльщиков противника. Использование военных дельфинов в водах сирийской базы Тартус понятно. Здесь часто появляются военные корабли Черноморского флота — подводные и надводные.

В свою очередь сирийские повстанцы стараются атаковать российские базы в Сирии. Чаще всего это происходит в виде попыток налетов на авиабазу Хмеймим с использованием «стай» примитивных дронов. Теоретически мятежники могли бы осуществить попытки нападения и при помощи ныряльщиков.

Однако по данным HI Sutton, загоны для дельфинов были видны на фотоснимках, сделанных из космоса, несколько месяцев осенью 2018 года. Он задается вопросом — почему так коротко? Эксперт считает, что животные были привезены туда в рамках какого-то эксперимента или пробы.

Удалось там что-то или не удалось, трудно сказать. В обоих вариантах, россияне решили, что время вернуть дельфинов в Севастополь.

Об использовании морских млекопитающих вооруженными силами Советского Союза, России и США известно давно.

Известен случай появления у северных берегов Норвегии исключительно дружелюбной и хорошо дрессированной белухи. Животное стало «звездой» видеозаписей, благодаря своему необычному поведению.

На одной из таких записей белуха достала со дна местного порта телефон и отдала его хозяйке, который она выронила несколько минут назад.

Норвежцы назвали ее Hvladimir (hval, по-норвежски это кит, а вторая часть — имя российского президента).

Скорее всего, животное случайно сбежало из тренировочного центра российского флота вблизи Мурманска. Однако никто официально не подтвердил эту версию, и не признался во владении так хорошо натренированном животным.

Дельфины, как самые разумные морские животные, легко поддаются дрессировке, и потому еще со времен Второй мировой войны были одной из составляющих подводной диверсионной деятельности.

Преимущество «живых торпед» в невозможности их обнаружить и идентифицировать как потенциальное оружие против подводных лодок и кораблей. Оснащенные взрывчаткой, дельфины способны были доставлять смертоносный груз к важным объектам и уничтожать их, при этом погибая. Безжалостная логика войны, к сожалению, навязана животным безжалостными людьми.