В понедельник вооруженные силы Мальты спасли 94 мигрантов, державших путь к островному государству Евросоюза. Как минимум, 65 из них оказались больными Covid-19, о чем сообщило министерство здравоохранения этой страны.

Казалось бы, волна мигрантов из Северной Африки в Европу утихла, если не прекратилась. Однако, даже пандемия не мешает ищущим хорошей жизни жителям стран Магриба пускаться в рискованный путь через Средиземное море на утлых лодчонках или понтонах.

Мигранты с тонувшего понтона были доставлены на берег и размещены на военной базе мальтийской армии вблизи столицы — города Валетты. В результате последовавшего тестирования было установлено наличие заражения у 65 человек, а у 20 тест дал негативный результат. Остальных медики продолжают проверять.

Десять дней тому назад мальтийский патрульный катер спас 63 мигрантов среди волн Средиземного моря, и доставил их на берег. Там эту группу тестировали, и обнаружили заболевание у одного из спасенных. Медицинские службы Мальты немедленно посадили на карантин всю группу африканцев.

В последние дни сотни мигрантов из Северной Африки на небольших лодках достигли берегов Италии.

Кризисная ситуация царит на острове Лампедуза. Местные жители, терпение которых достигло предела, в ночь с воскресенья на понедельник блокировали дороги, требуя немедленной эвакуации самолетами незваных пришельцев. Протестующие жители острова бьют тревогу: «Мы находимся под угрозой!».

В минувшие дни 184 мигранта самовольно покинули центры беженцев в Порто Эмпедокле и в городе Кальтанисетта на Сицилии. Полиция задержала 118 беглецов, продолжая поиски остальных.

Бургомистр города Роберто Гамбино обратился к правительству, утверждая, что мигранты не могут долее оставаться здесь, что центр не может служить местом их изоляции.

Ему вторит губернатор острова Сицилия Нелло Мусумеки: «Требую уважения к Сицилии, она не может восприниматься как колония».

Оба, обращаясь к властям страны, говорят об эскалации мигрантской волны

в чрезвычайных условиях пандемии и их бездействии.

Кстати, некоторые мигранты пытаются перехитрить местную полицию. Так, на острове Лампедуза 11 мигрантов из Туниса высадились на берег будучи переодетыми в туристов — в бейсболках, в шортах типа «бермуды», с небольшими рюкзаками, а одна из «туристов» в соломенной шляпке, держала на поводке пса.