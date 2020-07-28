Мигранты везут в Европу коронавирус наш обзор
Казалось бы, волна мигрантов из Северной Африки в Европу утихла, если не прекратилась. Однако, даже пандемия не мешает ищущим хорошей жизни жителям стран Магриба пускаться в рискованный путь через Средиземное море на утлых лодчонках или понтонах.
В понедельник вооруженные силы Мальты спасли 94 мигрантов, державших путь к островному государству Евросоюза. Как минимум, 65 из них оказались больными Covid-19, о чем сообщило министерство здравоохранения этой страны.
Мигранты с тонувшего понтона были доставлены на берег и размещены на военной базе мальтийской армии вблизи столицы — города Валетты. В результате последовавшего тестирования было установлено наличие заражения у 65 человек, а у 20 тест дал негативный результат. Остальных медики продолжают проверять.
Десять дней тому назад мальтийский патрульный катер спас 63 мигрантов среди волн Средиземного моря, и доставил их на берег. Там эту группу тестировали, и обнаружили заболевание у одного из спасенных. Медицинские службы Мальты немедленно посадили на карантин всю группу африканцев.
В последние дни сотни мигрантов из Северной Африки на небольших лодках достигли берегов Италии.
Кризисная ситуация царит на острове Лампедуза. Местные жители, терпение которых достигло предела, в ночь с воскресенья на понедельник блокировали дороги, требуя немедленной эвакуации самолетами незваных пришельцев. Протестующие жители острова бьют тревогу: «Мы находимся под угрозой!».
В минувшие дни 184 мигранта самовольно покинули центры беженцев в Порто Эмпедокле и в городе Кальтанисетта на Сицилии. Полиция задержала 118 беглецов, продолжая поиски остальных.
Бургомистр города Роберто Гамбино обратился к правительству, утверждая, что мигранты не могут долее оставаться здесь, что центр не может служить местом их изоляции.
Ему вторит губернатор острова Сицилия Нелло Мусумеки: «Требую уважения к Сицилии, она не может восприниматься как колония».
Оба, обращаясь к властям страны, говорят об эскалации мигрантской волны
в чрезвычайных условиях пандемии и их бездействии.
Кстати, некоторые мигранты пытаются перехитрить местную полицию. Так, на острове Лампедуза 11 мигрантов из Туниса высадились на берег будучи переодетыми в туристов — в бейсболках, в шортах типа «бермуды», с небольшими рюкзаками, а одна из «туристов» в соломенной шляпке, держала на поводке пса.
После швартовки в порту, группа из 8 мужчин и 3 женщин вызвала подозрение береговой охраны. До сих пор никто не приплывал сюда с чемоданчиком и псом. Хозяйка собаки призналась, что вся группа прибыла в Италию в надежде здесь найти работу.
В последнее время, по информации властей, усилился наплыв мигрантов из Африки, конкретно из Туниса. Именно они становятся большинством обитателей центров идентификации и регистрации на острове Лампедуза. Оттуда их доставляют паромами на остров Сицилия, где власти ищут места для отбывания мигрантами карантина.
Бывший министр внутренних дел Италии, правый политик и лидер партии Лига Маттео Сальвини уже высказался, что ситуация на Лампедузе «непереносима». Он подчеркнул, что наплыв мигрантов в последнее время вырос троекратно.
Экс-министр добавил: «Прибывают молодые, рослые мужчины. Это не беженцы, нуждающиеся в гуманитарной помощи. Это бизнес по переброске людей». Политика цитирует niezalezna.pl.