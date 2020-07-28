Алхас Исмаилов, отдел социума 02:54

Заботу о тех, кто потерял жизнь или здоровье за Родину в той или иной форме и степени можно увидеть во многих странах мира. Им оказываются почести, семьям погибших и инвалидам выделяются разные пособия, оказываются льготы. Но масштабы того внимания, которое оказывает этой категории людей государство в Азербайджане просто беспрецедентно.

Еще в 90-е годы прошлого века по инициативе президента Гейдара Алиева началось усиление социальной защиты семей шехидов (принявшим мученическую смерть героя в Карабахской войне) и лиц, получивших инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, суверенитета и конституционного строительства страны. Основоположник Третьей республики лично поручил обеспечить их жильем и легковыми автомобилями. Впоследствии, преемник Г.Алива президент Ильхам Алиев придал этой важной работе большие масштабы. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно взглянуть в статистику Министерства труда и социальной защиты населения. Всего министерством до сих выделено семьям шехидов и инвалидам войны 8018 квартир или индивидуальных домов. Если собрать их вместе, получится приличный город регионального масштаба. С каждым годом усиливаются и темпы этого важного социального проекта. Так, в 2018 году этой категории граждан вместо предусмотренных 207 квартир было выделено втрое больше – 626 квартир и домов. На следующий год этот показатель возрос еще на 50% - до 934. В этом году им выделено уже 430 квартир и домов, а до конца года эту цифру в министерстве обещают повысить до 1500. Выступая недавно в ходе церемонии вручения семьям шехидов и инвалидам войны квартир и автомобилей в Хатаинском районе, президент Ильхам Алиев отметил, что и в предыдущие годы им выделялись по 500-600-700 квартир ежегодно. И что это показывает, что государство твердо намерено выполнить эту социальную программу, с этой целью проводится весьма активная работа. «Я желаю быстрейшего завершения этой программы, и мы добьемся этого», - заявил глава государства.

Кстати, как отметил президент, сегодня к социальным проектам активно подключается и частный сектор. Так, частная компания «Paşa Holdinq» за счет собственных средств построила в поселке Гобу три городка, где уже нашли приют около 4 тыс семей вынужденных переселенцев. Конечно, большая часть работ по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов войны государство взваливает на собственные плечи. Но отрадно, что и частный сектор проявляет активность. В частности, в этом году и Kapital Bank представил лицам этих категорий 68 квартир, построенных за свой счет. И это не только проявление гражданской солидарности, государственной политики, заботы государственного и частного секторов об этих категориях. Все это ясно показывает и мощь азербайджанского государства. Отметим, что Минтруда обеспечивает жильем те семьи шехидов и лиц, получивших инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, суверенитета и конституционного строительства страны, которые в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева встали на учет в районных (городских) аппаратах исполнительной власти до 1 января 2014 года. Кстати, жилье выделяется на основании представленных ИВ в министерство списков очередности. Жилье, конечно, первое, что необходимо оказавшимся в трудной ситуации членам семей шехидов, отдавших жизнь за Родину, а также для тех, кто лишился на этом пути здоровья. Но благодаря заботам президента Ильхама Алиева эта категория лиц также бесплатно (за счет государства) получает и легковые автомобили. Правда, это не дорогие мерседесы или порше. Да и не нужны этим лицам дорогие машины, им бы облегчить передвижение…