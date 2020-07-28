Программа Ильхама Алиева: семье погибшего за Карабах – квартиру, машину, пособие… я другой такой страны не знаю...
Заботу о тех, кто потерял жизнь или здоровье за Родину в той или иной форме и степени можно увидеть во многих странах мира. Им оказываются почести, семьям погибших и инвалидам выделяются разные пособия, оказываются льготы. Но масштабы того внимания, которое оказывает этой категории людей государство в Азербайджане просто беспрецедентно.
Еще в 90-е годы прошлого века по инициативе президента Гейдара Алиева началось усиление социальной защиты семей шехидов (принявшим мученическую смерть героя в Карабахской войне) и лиц, получивших инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, суверенитета и конституционного строительства страны. Основоположник Третьей республики лично поручил обеспечить их жильем и легковыми автомобилями.
Впоследствии, преемник Г.Алива президент Ильхам Алиев придал этой важной работе большие масштабы. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно взглянуть в статистику Министерства труда и социальной защиты населения.
Всего министерством до сих выделено семьям шехидов и инвалидам войны 8018 квартир или индивидуальных домов. Если собрать их вместе, получится приличный город регионального масштаба. С каждым годом усиливаются и темпы этого важного социального проекта. Так, в 2018 году этой категории граждан вместо предусмотренных 207 квартир было выделено втрое больше – 626 квартир и домов. На следующий год этот показатель возрос еще на 50% - до 934. В этом году им выделено уже 430 квартир и домов, а до конца года эту цифру в министерстве обещают повысить до 1500.
Выступая недавно в ходе церемонии вручения семьям шехидов и инвалидам войны квартир и автомобилей в Хатаинском районе, президент Ильхам Алиев отметил, что и в предыдущие годы им выделялись по 500-600-700 квартир ежегодно. И что это показывает, что государство твердо намерено выполнить эту социальную программу, с этой целью проводится весьма активная работа. «Я желаю быстрейшего завершения этой программы, и мы добьемся этого», - заявил глава государства.
Кстати, как отметил президент, сегодня к социальным проектам активно подключается и частный сектор. Так, частная компания «Paşa Holdinq» за счет собственных средств построила в поселке Гобу три городка, где уже нашли приют около 4 тыс семей вынужденных переселенцев. Конечно, большая часть работ по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов войны государство взваливает на собственные плечи. Но отрадно, что и частный сектор проявляет активность. В частности, в этом году и Kapital Bank представил лицам этих категорий 68 квартир, построенных за свой счет. И это не только проявление гражданской солидарности, государственной политики, заботы государственного и частного секторов об этих категориях. Все это ясно показывает и мощь азербайджанского государства.
Отметим, что Минтруда обеспечивает жильем те семьи шехидов и лиц, получивших инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, суверенитета и конституционного строительства страны, которые в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева встали на учет в районных (городских) аппаратах исполнительной власти до 1 января 2014 года. Кстати, жилье выделяется на основании представленных ИВ в министерство списков очередности.
Жилье, конечно, первое, что необходимо оказавшимся в трудной ситуации членам семей шехидов, отдавших жизнь за Родину, а также для тех, кто лишился на этом пути здоровья. Но благодаря заботам президента Ильхама Алиева эта категория лиц также бесплатно (за счет государства) получает и легковые автомобили. Правда, это не дорогие мерседесы или порше. Да и не нужны этим лицам дорогие машины, им бы облегчить передвижение…
А машинами обеспечивается еще больший круг лиц. К семьям шехидов и инвалидам войны добавляются лица с инвалидностью – участники событий 20 Января, выполнивших свои воинские обязанности во время Второй мировой войны и ликвидации последствий Чернобыльской АЭС, а также приравненные им лица. А теперь посмотрим, каковы масштабы обеспечения указанных лиц легковыми автомобилями.
В 2018 году министерство указанным категориям лиц выделило 265 автомобилей. На следующий год этот показатель в 3,2 раза превысил предусмотренную норму – было выделено 600 машин. А в текущем году планируется выделить всего 400 автомобилей, из которых 150 уже распределено по списку, несмотря на жесткие карантинные условия. В целом же в стране инвалидам войны и приравненным им лицам выделено 6900 автомобилей. А распоряжение главы государства от 21 июля этого года создает условия для дальнейшего расширения данной программы. Согласно распоряжению для этой цели из Резервного фонда президента предусмотрено выделение около 2,9 млн манатов.
Тысячи квартир, домов, автомобилей. Казалось бы, что еще может сделать государство? Но это еще далеко не все. В 2019 году президентские стипендии для семей шехидов возросли с 242 манатов до 300 манатов. Социальные пособия и стипендии для инвалидов войны и приравненных их лицам также возросли в среднем на 100%. Ежемесячная президентская стипендия для тех, кто обслуживает инвалидов 1 группы (в том числе и инвалидов войны 1 группы) и ветеранов войны учреждена соответственно в размере 50 и 80 манатов.
Почти на 100% исполнена программа разового обеспечения (11 тыс манатов) наследников ставших шехидами до 2 августа 1997 года военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел. Выявлено право на получение выплаты более 18 тыс наследников 12281 шехида. Более 18 тыс наследников более 12 тыс шехидов уже получили эти выплаты. Членам семей шехидов, не имеющих права на трудовую пенсию, детям семей шехидов и инвалидов войны выдается ежемесячное социальное пособие, а при установлении трудовой пенсии членам семей шехидов производятся начисления. Если дети семей шехидов и Карабахской войны получают платное обучение в государственных высших и среднеспециальных учебных учреждениях, плата за их учебу осуществляется за счет бюджета.
Но и это еще не все. Семьи щехидов и инвалиды войны имеют ряд льгот, предусмотренных законодательством. Достаточно отметить, что им предоставляется преимущество в программе активной занятости, масштабы которой расширяются с каждым годом. Но хватит, думается, перечислять формы и виды поддержки, которую оказывает семьям шехидов и инвалидам войны государство. Даже простое их перечисление займет слишком много места. Главное же заключается в том, что люди отдавшие жизнь и здоровье за Родину, их дети и близкие могут быть уверены – государство их в беде не оставит. А забота государства передается и обществу в целом, которое также не забывает своих героев.