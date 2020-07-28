Кочарян обещает, что политическая ситуация в Армении изменится быстро

Возможный спад в экономике может привести к внутриполитическим форс-мажорам в Армении. Об этом сказал экс-президент страны Роберт Кочарян в интервью местным телеканалам, сообщает «Спутник-Армения».

«Правительство ничего не сделало для страны и народа. Обещанного экономического прыжка не получилось еще задолго до пандемии, ни одна декларированная задача не была выполнена... Малый и средний бизнес находится в свободном падении, борьбу с пандемией провалили», - отметил экс-президент Армении.

По его словам, в условиях отсутствия кардинальных перемен и реформ в стране политическая ситуация может измениться очень стремительно. Проблема в том, как поступит оппозиция, сумеет ли она довести свои месседжи до общества, готова ли общественность к тому, чтобы не поддаваться манипуляциям.

Кочарян убежден, что правящая сила нуждается в серьезной и сильной оппозиции. И чем больше власти расшатывают основы оппозиции, тем рискованнее становится обстановка для них самих.