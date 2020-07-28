Захра Новрузова, специально для haqqin.az 03:19

В Узбекистане продлен режим карантина с 1 по 15 августа. Президент Шавкат Мирзиёев признал, что ситуация остается сложной. Каждые сутки регистрируют более 500 новых случаев заражения COVID-19. В больницах мест нет, большинство заболевших вынуждены лечиться дома. Под стационар переоборудуется Дворец гимнастики в Ташкенте, который единовременно сможет принять 750 больных. Рассматривается также передача других спортивных сооружений под стационары. С начала пандемии в Узбекистане заболело 21506 человек, 122 скончались. Узбекистан довольно уверенно вышел из первой волны эпидемии, которая началась в середине марта. Уже к 1 июня были отменены введенные ограничения. Открылись границы. На родину стали возвращаться граждане республики, «застрявшие» в других странах. Власти даже рассматривали возобновление авиасообщения с рядом стран Евросоюза и Южной Азии, и запуск прибыльной туристической сферы страны. Туристам гарантировали безопасность и комфорт. Тем, кто заболеет, обещали компенсацию в 3 тыс долларов и бесплатное лечение в Узбекистане. Однако уже через месяц заражения коронавирусом вышли на новый виток. Каждые сутки - плюс 100-200 заболевших. Эпицентром заболевания стал Ташкент и ряд областей республики.

В красной зоне Сегодня Узбекистан поделен на зоны: опасную - «красную» и «желтую» и безопасную - «зеленую». В каждой были введены «свои» защитные меры. Но схема не работает. Остановить распространение COVID-19 не удается. Из-за ухудшающейся ситуации почти вся территория республики уже перешла в «красную» зону. Страна замерла. Прервалось движение между городами, остановился городской транспорт. По Ташкенту можно передвигаться на собственном автомобиле или на такси. Всех жителей страны отправили в самоизоляцию. Работать разрешено только продуктовым магазинам и аптекам. Это вызвало множество вопросов среди населения. В соцсетях участники обсуждений ставят под сомнение обоснованность и целесообразность очередного введения ограничений. Тем более, что режим чрезвычайной ситуации не объявлен, а потому и выплат малоимущим и пострадавшим предпринимателям не этот раз не будет. Вертолетных денег нет Узбекистан сразу отказался от раздачи вертолетных денег. Но был принят пакет помощи по максимальной поддержке не только всех слоев населения, но и бесперебойного функционирования малых и средних предприятий, экономики в целом. Более 500 тысяч субъектов предпринимательства и свыше 8 миллионов граждан получили льготы и преференции на сумму около 30 триллионов сумов. Власть обещает, что помощь будет обеспечена всем нуждающимся. «В период карантина люди не останутся без продуктов и лекарств. Государство берет на себя эту ответственность и твердо намерено выполнять свои планы. Ведь, как отметил президент страны, у нас есть все резервы и возможности для этого», - сказал первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан Акрамжон Неъматов.

По словам эксперта, общая стоимость принятых мер по поддержке населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии оценена более чем 6,1 миллиарда долларов. Это почти 11 % ВВП страны. При экономических возможностях Узбекистана это довольно большая сумма. При этом порядка 1,7 млрд долларов направлено на укрепление системы здравоохранения, что является высоким показателем. Границы на замок Виновными в распространении коронавируса «назначили» въезжающих из-за рубежа граждан Узбекистана. Лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров, ссылаясь на опыт Израиля, предложил закрыть для них границу и финансировать их лечение по месту пребывания. «Опыт Израиля по выявлению и борьбе с вирусами достоин изучения. Они закрыли свои границы для всех въезжающих до 1 сентября 2020 года. Почему? Потому что любой, кто въезжает, может привезти новый, не адаптированный к среде тип вируса. Это означает новую волну», — написал депутат у себя в Telegram-канале. Вторую волну узбекские ученые ожидают в сентябре. И продлится она, по их мнению, не менее шести месяцев. Власти готовятся к худшему сценарию. Как отметил Шавкат Мирзиёев, «мы должны научиться работать и жить в этих условиях». Пандемия показала слабую подготовленность медицины в Узбекистане. Особенно остро чувствуется нехватка медицинского персонала. Дошло до того, что в развернутый в «Узэкспоцентре» распределительный центр не смогли набрать врачей. Муниципалитет Ташкента объявил набор медперсонала с зарплатой в 1500 долларов. Ситуация настолько критическая, что главы 11 районов Ташкента принесли извинения жителям столицы, за то, что не смогли должным образом подготовиться к эпидемии коронавируса. Глава Сергелийского района Бахтиёр Шамурато сказал: «Извиняемся перед жителями за то, что не смогли вовремя выполнить работу по борьбе с коронавирусом». Он добавил, что это привело к распространению болезни и смертям".

Нужны врачи После провала правительство решило реформировать сферу здравоохранения. Начиная с 2020-21 учебного года, 47 колледжей преобразуются в медицинские техникумы общественного здоровья им. Абу Али ибн Сино. Успешно окончившие техникумы могут продолжить обучение в вузах со 2 курса. Окончившие медицинские вузы обязаны отработать 5 лет на государство. В поликлиниках будут созданы отделения для профилактики инфекционных заболеваний, включая коронавирусные, лечения бессимптомных пациентов и пациентов с легкой формой заболевания, а также оказания необходимой медпомощи лицам, контактирующим с ними в домах и махаллях. Работать в них будут мобильные группы, в состав каждой из которых войдут квалифицированный врач или инфекционист с патронажной медсестрой. Группы будут обеспечены медикаментами, средствами связи, транспортом, необходимыми оборудованием и устройствами. В каждом районном и городском медицинском центре будут сформированы команды опытных врачей для отбора и эвакуации пациентов, контроля за процессом лечения. Власти должны за 10 дней подготовить лаборантов общеклинических медучреждений для работы в вирусологических лабораториях, организовать месячные курсы по переподготовки выпускников вузов по направлению «биология» в Центре повышения квалификации медработников и его региональных филиалах, Ташкентской медицинской академии и ее филиалах, Андижанском, Самаркандском и Бухарском мединститутах по специальности врача-лаборанта. До конца карантинных мер намечено привлечение выпускников медицинских вузов, прошедших обучение на основе государственного гранта, в территории со сложной ситуацией по коронавирусной инфекции. Согласно указу президента, создается Служба санитарно-эпидемиологического благосостояния и общественного здоровья Узбекистана, с территориальными управлениями и районными и городскими подразделениями. Документом также предусмотрена выплата ежедневной доплаты в размере 6% от месячной зарплаты медицинским, санитарно-эпидемиологическим и другим работникам санитарно-эпидемиологической службы за период участия в мероприятиях по борьбе с коронавирусом.