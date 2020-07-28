У обитателей трущоб Мумбаи нашли иммунитет к коронавирусу: почти 60%

Это один из самых высоких уровней коллективного иммунитета из известных в мире, отмечает агентство. В апреле в Нью-Йорке иммунитет к коронавирусу был у 21,2% протестированных, в Стокгольме в мае антитела выявили у 14% сдавших тесты.

У 57% жителей трех беднейших районов Мумбаи обнаружили антитела к коронавирусу, пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg. Исследования проводились в июле, были протестированы почти 7 000 человек.

«Трущобы Мумбаи, кажется, достигли коллективного иммунитета, — заявил эпидемиолог Джаяпракаш Мулиил. — Если вы хотите в Мумбаи найти безопасное место и избежать инфекции, вам, вероятно, надо отправиться туда».

Швеция подверглась критике за свою стратегию невмешательства, предполагающую отказ от жестких карантинных мер и формирование массового иммунитета для борьбы с вирусом. В начале лета главный эпидемиолог этой страны Андерс Тегнелл впервые признал, что такой подход привел к слишком большому количеству смертей. Однако исследования в Мумбаи, население которого является более молодым и менее предрасположено к тяжелым формам коронавируса, показали, что эта стратегия может работать, отмечает Bloomberg.

В трущобах, где соблюдать социальную дистанцию в трущобах практически невозможно, созданы прекрасные условия для распространения инфекции. Например, в самом большом из беднейших районов Дхарави, где живет столько же людей, что и в Сан-Франциско, 80 человек часто могут пользоваться одним туалетом, а семья из восьми человек регулярно собираться в комнате площадью менее 10 кв. м, описывает Bloomberg.

Несмотря на это, спустя несколько недель после первых вспышек коронавируса в трущобах наблюдалось резкое снижение прироста заражений, хотя по всей Индии заболевших становилось все больше. Прирост новых заболевших в Мумбаи на этой неделе снизился до самого низкого показателя почти за три месяца. Ситуацию в беднейших районах объясняли мерами по сдерживанию коронавируса, которые принимали местные власти, пишет Bloomberg.

С появлением результатов тестирования можно предположить, что дело в другом: кризис завершился, потому что вирус распространился, а не потому что его сумели остановить, отмечает агентство.

«Вирус делает свою работу. Вирус не беспокоится о вашем карантине, и он гораздо эффективнее, чем ваши попытки его сдержать», — подчеркнул Мулиил.

Обычно эпидемиологи считают, что для достижения массового иммунитета антитела должны быть у 60% населения. При этом замедлить распространение инфекции также можно, если речь идет о группах людей, где невозможно применить социальную дистанцию, отмечает агентство.