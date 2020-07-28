Минобороны: армяне продолжают обстрел азербайджанских позиций

Согласно информации, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Коханеби, Агбулаг Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Аджарлы, Новрузлу, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Сеидахмедли, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.