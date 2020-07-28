Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies Co. впервые вышла на первое место в мире по продажам смартфонов, обойдя южнокорейскую Samsung Electronics, передает Газета.ру со ссылкой на аналитическую компанию Canalys.

Таких показателей компания достигла по итогам второго квартала 2020 года.

По данным аналитиков, Huawei в апреле-июне продала 55,8 млн смартфонов, это на 5% меньше, чем год назад, в то время как продажи Samsung упали на 30% из-за проблем, вызванных пандемией коронавируса, — до 53,7 млн смартфонов.

В последние девять лет по продажам смартфонов в мире лидировали либо Samsung, либо американская Apple.