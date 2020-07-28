Пандемия продолжается: в Китае 126 новых случаев COVID-19

В Китае за прошедшие сутки выявлено 126 новых случаев заражения коронавирусом. 105 из них протекают в активной форме и 21 — бессимптомно, сообщает Росбалт со ссылкой на Госкомитет по здравоохранению страны.

Из 105 новых «активных» случаев 96 зарегистрированы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, пять — в провинции Ляонин, один — в Пекине, еще три — ввозные.

Всего с начала пандемии в Китае подтверждено 84 165 случаев коронавирусной инфекции, бессимптомные носители в эту статистику не включаются. Скончались 4 634 человека, в больницах остаются 574 пациента.