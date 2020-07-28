Попытка отдохнуть на природе закончилась штрафом

В городе Джалилабад на одном из постов сотрудниками полиции задержан автомобиль "Нива", за рулем которого находился житель Баку Эльвин Сулейманзаде.

В пресс-службе МВД Азербайджана сообщили, что в ходе проверки было выявлено, что находившиеся вместе в автомобиле жители Баку Нахид Гасымов, Габиль Асадов и три женщины выехали из Баку в Джалилабад без соответствующего разрешения с целью отдыха.

В отношении шести лиц составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, наложен штраф в размере 200 манатов.

Сотрудники полиции провели с указанными гражданами профилактические беседы, еще раз разъяснив правила и требования карантинного режима.