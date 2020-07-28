США решили защититься от шпионов

Сенаторы внесли в Конгресс США законопроект «О защите Америки от шпионов». Об этом сообщает ТАСС.

Если инициативу одобрят, Госдепартамент не будет выдавать американские визы лицам, совершавшим шпионские действия. Также визы США не смогут получить граждане, причастные к краже интеллектуальной собственности, по мнению Вашингтона.

При этом проект предусматривает варианты, при которых Госдеп откажется от данных ограничений.

Как уточняется, мера вносится с целью обеспечения безопасности страны. Сейчас, например, высланные из США шпионы Коммунистической партии Китая имеют право подать запрос на получение новой визы. При внесении изменений это будет невозможно.