В Петербурге нашли расчлененное тело рэпера Энди Картрайта

Приехавшие полицейские действительно нашли пять пакетов с частями тела. Сейчас супругу Энди задержали для допроса.

В Санкт-Петербурге полицейские разбираются в смерти рэпера Versus Battle Энди Картрайта. Расчлененное тело музыканта нашли в квартире на Невском проспекте. В полицию о трупе сообщил адвокат супруги Энди, который передал версию о том, что Картрайт скончался четыре дня назад от передозировки наркотиков, а его жена Марина, заметив это, решила скрыть тело.

Сама Марина пояснила свой хладнокровный поступок тем, что хотела скрыть от поклонников его смерть, поэтому решила расчленить и спрятать труп. Правда, как действовать дальше, она не знала.

Полицейские изъяли с места происшествия молоток, нож, разделочную доску, ножовку по металлу, пластиковый таз и наволочку.

Последний раз Энди был в соцсети 27 июля. В его группе в соцсетях стоял анонс нового трека.

Энди Картрайт родился в Украине. Начинал читать рэп в своем окружении. В конце 2013 года Энди записал альбом про глухого кота. После этого его позвали на рэп-баттл Versus. В своей символике, по словам фанатов, Энди использовал мистические темы.