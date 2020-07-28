«Карабах – это Азербайджан!» в небе над Нью-Йорком

В Нью-Йорке при организации членов азербайджанской общины над островом Манхэттен в небо поднялся самолет с транспарантами Stop Armenian Occupation, Karabakh is Azerbaijan!".

Как передает Report, самолет кружил над городом в течение трех часов. В парке Либерти, откуда самолет был хорошо виден, собрались наши соотечественники. Они принесли с собой флаги и скандировали лозунги.

Самолет пролетел перед зданиями государственной значимости, бизнес-центрами Empire Building, Business Center и жилыми зданиями.

Организатор проекта Эльмар Байрамов сказал Report, что в течение двух недель армяне оказывали давление на компанию Airads, занимающуюся воздушной рекламой, чтобы помешать реализации проекта.